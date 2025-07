Gudmundsson ricarica le pile. Vuole arrivare al top alla ripresa

Albert Gudmundsson si sta rilassando a Ibiza per tornare al meglio in vista della prossima stagione. Vuole prendersi Firenze.

Albert Gudmdunsson si prepara alla sua seconda vita in viola e lo sta facendo nel modo migliore possibile. L'islandese è in vacanza a Ibiza e si sta rilassando dopo la tensione maturata nella stagione e la certezza di rientrare in maglia viola. Vacanze in famiglia, con l'aggiunta anche del legale Vilhjàlmsson che tra ottobre e novembre si occuperà del secondo grado del processo in patria sulla cattiva condotta sessuale del giocatore.