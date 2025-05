Gudmundsson pronto a tornare. Per Zaniolo un’ultima senza rimpianti

Contro l'Udinese Raffaele Palladino ritroverà alcune delle sue pedine, il tutto per provare a dare l'assalto alla Conference League. In difesa Comuzzo ha recuperato dopo la botta accusata contro il Bologna, ma probabilmente partirà dalla panchina. Dietro a Kean scalpita Gudmundsson, le cui condizioni sono migliorate, altrimenti spazio a Beltran. Torna in tempo per salutare Nicolò Zaniolo, come scrive Repubblica, sarà la sua ultima gara con la Fiorentina, dato che non verrà riscattato, visto il rendimento avuto. Infine verrà convocato Cataldi, infortunatosi contro il Betis nella gara del Benito Villamarin. Difficile che parta titolare, ma Palladino potrebbe giocarselo a partita in corso.