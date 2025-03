Il racconto di Gudmundsson. Dall’inizio da cancellare al finale da protagonista

La sua vittima preferita, dall'arrivo nel nostro paese, è stata la Juventus. Tre gol segnati, tra cui il primo in Italia. Alle big, però mancano Inter e soprattutto Atalanta. La squadra di Gasperini arriverà al Franchi per quella che sarà delineate come "la sfida per l'Europa". L'islandese non vuole pensare al futuro, ma incidere nel presente viola, con gol e assist decisivi. La situazione contrattuale con il Genoa non è una priorità. Per affrontare il discorso legato al riscatto e un altro round della vicenda legata al processo ci sarà tempo, adesso è fondamentale non sprecare energie mentali e conquistare tutti gli obiettivi disponibili, partendo dalla gara con l'Atalanta. Lo riposta La Nazione