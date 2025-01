Gudmundsson, la forma fisica non convince. Palladino può optare per Beltran

Il valore di Gudmundsson non si discute, ma lo stato di forma potrebbe spingere Palladino ad optare per Beltran

La Fiorentina in questo momento ha bisogno della miglior versione di Albert Gudmundsson; la stessa versione vista lo scorso 22 settembre al suo esordio in maglia viola quando segnò una doppietta nella sfida contro la Lazio. L'islandese, a causa degli infortuni, ha collezionato fin qui soltanto 8 presenze, e forse proprio lo stop di 45 giorno è una delle cause della versione non brillante di Gudmundsson, e dall'altra parte c' un Beltran in grandissima forma pronto a vestire una maglia da titolare.