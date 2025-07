Gudmundsson, Fagioli e Fazzini: la stagione della svolta in maglia viola

La Fiorentina ha investito, e non poco, per costruire una base tecnica e giovane in vista della nuova stagione. Tre volti in particolare simboleggiano questa volontà di rinnovamento: Albert Gudmundsson, Nicolò Fagioli e Jacopo Fazzini . Tutti e tre arrivati con etichette importanti e con un bisogno comune: svoltare.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, per ognuno di loro questa sarà la stagione cruciale, quella che non si può sbagliare. A guidarli ci sarà Stefano Pioli, scelto anche per le sue capacità relazionali e per la sensibilità con cui sa rilanciare giocatori in cerca di riscatto.