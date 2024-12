Gudmundsson è pronto: adesso reclama la titolarità a Bologna

Nonostante abbia giocato solo 301 minuti complessivi tra campionato, Conference League e Coppa Italia, Gudmundsson ha avuto un impatto straordinario: tre gol decisivi in Serie A (contro Lazio e Milan, portando sei punti), un gol e un assist in Conference League, e un rigore trasformato in Coppa Italia. La sua media di un gol o assist ogni 60 minuti è eccezionale, e il suo ritorno da titolare potrebbe essere fondamentale per la Fiorentina, che punta alla nona vittoria consecutiva in campionato per riscrivere la sua storia. Lo riporta il Corriere dello Sport.