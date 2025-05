Gudmundsson e Fagioli, l’idea viola. Nazione: “Possibile rinnovo del prestito”

La Fiorentina guarda al futuro e, oltre al nodo Moise Kean, un altro nome di rilievo sul taccuino è quello di David De Gea, che potrebbe diventare un pilastro della nuova squadra. Queste due operazioni rappresentano le priorità assolute su cui lavorare per impostare la nuova stagione viola, ma non sono certo le uniche questioni che animeranno il lavoro della dirigenza nelle prossime settimane di mercato.

Tra i temi più urgenti c’è la situazione di Dodô: la società deve decidere se rinnovare il contratto del terzino o valutare scenari alternativi, anche lontano da Firenze. A seguire, c’è la delicata partita dei riscatti, in particolare quelli di Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson. Entrambi sono giocatori di qualità, ma il loro impatto in maglia viola non è stato particolarmente incisivo, lasciando dubbi sulla convenienza di un investimento importante. Juventus e Genoa, le rispettive società d’origine, attendono segnali concreti dalla Fiorentina per orientare a loro volta il proprio mercato.