Gudmundsson-Bologna, pista calda: sul piatto un giocatore che piaceva a Pradè

Nel mercato non è possibile dare niente per scontato e le due società potrebbero cominciare a pensarci. Per adesso in diversi sono alla finestra per vedere cosa accadrà nel rapporto fra la Fiorentina e Gud. C'è anche qualche voce riguardante la Roma, ma ancor più l'Atalanta, anche se l'affondo non è in programma in tempi brevi. In più pare ci siano degli interessamenti dall'estero. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.