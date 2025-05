Gudmundsson, Beltran, Zaniolo: un posto per tre. Ultima chance per un segnale

Il Corriere dello Sport analizza oggi la situazione di tre giocatori viola in cerca di conferma per la prossima stagione: Gudmundsson, Beltran, Zaniolo. Tre calciatori, tre attaccanti, tre punti interrogativi più o meno e per motivi differenti. Che però tutti e tre siano già stati, sono e saranno al centro delle attenzioni di dirigenti e allenatore è poco ma sicuro: lunedì sarà già 2024-25 declinato al passato e a quel punto conterà la programmazione della nuova annata e basta. LEGGI QUI E Gudmundsson, Beltran e Zaniolo, per un discorso economico forse ancor prima che tecnico, non sono tre qualsiasi dentro il gruppo viola. C'è ancora una partita a cui la Fiorentina (non padrona del suo destino) si aggrappa per provare a riprendersi il posto che vale la Conference League e dare un senso alla stagione: e a proposito di posti, c'è in ballo quello accanto a Kean domani sera a Udine per tornare al discorso di partenza. Chiunque sceglierà Palladino tra i tre in corsa sarà un rientro: Gudmundsson ha saltato le ultime due di campionato con Venezia e Bologna a causa dei postumi della contusione rimediata nella semifinale di ritorno contro il Betis, idem Zaniolo e nel suo caso per la squalifica successiva alle proteste nei confronti dell'arbitro Chiffi al termine di Roma-Fiorentina e sempre per stop del giudice sportivo Beltran è stato assente domenica scorsa: giusto anche per tratteggiare la situazione d'emergenza che Palladino ha dovuto fronteggiare nel reparto offensivo in questo finale di stagione. Ora a tutti e tre rimane l'Udinese. Ad occhio e croce gioca Gud subito, Beltran e Zaniolo forse subentrando. Una partita, un'ultima occasione, forse, per dare un segnale in vista della prossima annata.