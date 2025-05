Repubblica rivela: “Palladino si aspettava qualcosa in più da Gudmundsson”

Albert Gudmundsson oggi sarà titolare a Venezia: obiettivo giocare al massimo le tre gare rimanenti per guadagnarsi il riscatto in viola

Un'occasione grande. È quella che oggi Albert Gudmundsson ha sulle sue spalle, interpretando al meglio il ruolo offensivo contro il Venezia. La conclamata assenza di Kean mette in risalto l'islandese, chiamato a una prestazione di grande qualità con i lagunari per riscrivere un finale di stagione al meglio. Come ricorda Repubblica, l'ex Genoa ha vissuto tante storie in una in questa stagione: un avvio complicato, le grandi aspettative, poi l'infortunio e la ricerca della nuova migliore condizione, una primavera travagliata. Oggi non segna da quasi due mesi ed è fermo a 8 gol fra settembre e marzo, una rete ogni 217 minuti.