Gudmundsson, a San Siro per tornare protagonista in un grande palco

Dopo lo stop forzato contro l'Inter nel recupero, ora manca davvero solo Albert Gudmundsson a questa Fiorentina. Non solo fisicamente, ma anche a livello di rendimento i viola aspettano la miglior versione dell'islandese, ancora troppo sulle montagne russe. Kean ha fatto bene da subito e anche oltre le aspettative, per l'ex Genoa invece 4 gol sono davvero troppo pochi.

Valore aggiunto

Gud è un top player della rosa e lo deve dimostrare. Finora - ricorda il Corriere dello Sport - ci è riuscito veramente di rado, complici anche gli infortuni. Più bassi che alti, con la sensazione che si possa davvero pretendere di più da lui. Il mercato ha rinforzato la squadra e adesso tocca a lui dare quella scintilla in più a tutto l'organico, una giocata decisiva, di chi ha qualcosa in più. A San Siro avrà un'altra occasione per tornare protagonista: non può davvero mancare.