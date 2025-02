Gudmundsson 45 giorni fermo: ancora non ha inciso. Riscattarlo o no?

Un altro duro colpo per la Fiorentina e soprattutto per Albert Gudmundsson , che quest'anno tra problemi extra-campo e infortuni vari non si è praticamente mai visto, tranne che in pochissime situazioni. La sua assenza, dopo la botta rimediata domenica , aggiunge un altro capitolo nero alla sia stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, un susseguirsi di problemi che adesso mettono a rischio pure il suo contratto.

Il motivo

Il calciatore era stato voluto fortemente dalla Fiorentina in estate, ma non è mai riuscito a trovare la giusta continuità. Doveva essere l'eccellenza dei viola, ma questa stagione sta raccontato un qualcosa di completamente diverso. Vista l'entità dell'infortunio, la sensazione è che serviranno minimo 30 giorni per ristabilirlo. Poi dovrà rifare la preparazione. Gudmundsson è in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto, ma ci sono delle puntualizzazioni di cui tener conto: l'islandese ha il prestito oneroso di 8 milioni, ma in realtà soltanto 6 sono già stati versati, perché costituiscono la parte fissa. I restanti 2 sono variabili e un premio di valorizzazione che la Fiorentina dovrebbe pagare al Genoa nel caso in cui il giocatore giocasse più del 50% delle gare totali disputate dai viola e poi la stessa società gigliata decidesse di non riscattarlo. La cifra del diritto di riscatto, invece, è sui 17 milioni di euro. L'islandese poteva essere l'acquisto più caro della storia del club (considerando anche i 3,5 milioni di bonus) ma ora è chiaro che le riflessioni siano diverse. I tanti infortuni stanno pesando sulla stagione, rendendo Gudmundsson, il più delle volte, un grande assente. Senza continuità non è riuscito ad essere decisivo, anche se la prospettiva, da qui a fine stagione, potrebbe cambiare.