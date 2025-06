Gudmundsson e il nuovo riscatto. Beltran aspetta Pioli: il piano d’attacco viola

Nell'attacco della Fiorentina, ci sono due grandi questioni da risolvere in un modo o nell'altro. La prima è scontata: Albert Gudmundsson. Per riscattare l'islandese, dopo una stagione di alti e bassi, i viola dovrebbero versare al Genoa 17 milioni, da aggiungere ai 6 già pagati per il prestito.

L'argentino vorrebbe restare a Firenze e convincere Pioli in ritiro, ma in società sono aperti a una sua cessione per una cifra superiore ai 10 milioni. Con il River Plate, squadra da cui fu comprato nel 2023 per 18 milioni, che ha già fatto sapere di essere ben disposto a riportarlo a casa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.