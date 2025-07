Grosseto-Fiorentina, si riparte dal secondo tempo visto con Galloppa: i cambi

La Fiorentina sfida il Grosseto

Redazione VN 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 07:40)

Nella seduta di allenamento a porte aperte di ieri al Viola Park si è rivisto Abdelhamid Sabiri, alla sua prima apparizione dall’inizio del ritiro, mentre non era presente Gudmundsson, assente per svolgere un lavoro di potenziamento fisico programmato, così come Viti. In gruppo invece Rolando Mandragora, che il giorno prima aveva lavorato a parte, segnale positivo sul suo stato di forma.

Anche ieri, grande partecipazione da parte dei tifosi della Fiorentina, con circa 700 presenti sugli spalti per seguire le ultime prove tattiche in vista dell’amichevole di stasera contro il Grosseto, in programma alle 20 allo stadio Zecchini. Dopo l’alternanza totale vista nel test con la Primavera, stasera Pioli dovrebbe affidarsi a un undici più stabile, simile a quello del secondo tempo contro l’Under 20.

La formazione probabile vede Martinelli in porta, con Kouadio, Pongracic e Kospo in difesa; a centrocampo Sottil, Ndour, Bianco e Parisi, con Fazzini alle spalle del tandem offensivo Beltran-Dzeko, quest’ultimo favorito su Braschi. Resta da capire se ci sarà spazio anche per il giovane Fortini, che ha appena ripreso ad allenarsi col gruppo da martedì. L’amichevole sarà visibile sui canali ufficiali del club e su Dazn. Lo scrive la Nazione.