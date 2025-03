Grazie “Pepito”: Firenze incorona Giuseppe Rossi al Franchi

Giuseppe Rossi ha salutato il calcio con una partita d'addio al Franchi di Firenze, chiudendo un cerchio iniziato trent'anni fa a Clifton, New Jersey. Emozioni forti sugli spalti e in campo per celebrare un giocatore amato, con cori e applausi dedicati a "Pepito".

L'evento ha visto la partecipazione di grandi campioni come Batistuta, Toni, Vidic e molti ex compagni di Fiorentina e Villarreal. La partita tra la Fiorentina e il "Pepito Team" si è conclusa 7-5 per i gialli, con gol di Rossi, Batistuta, Toni, Gomez e altri protagonisti. Il momento più emozionante è arrivato al 20' della ripresa, quando Rossi ha salutato il pubblico con il cuore in mano e gli occhi lucidi.