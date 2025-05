Il legame tra Gosens e Firenze appare solido e destinato a durare, con il riscatto già avviato dalla società gigliata per circa 7 milioni. Oltre al contributo tecnico, Gosens rappresenta un esempio per i compagni grazie al suo equilibrio, alla sua esperienza internazionale e all’impegno su temi sociali come la salute mentale. Un leader silenzioso, ma fondamentale nel progetto viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.