Gosens-Fagioli-Folorunsho: ecco il trio del futuro della Fiorentina

La Fiorentina sta valutando il futuro dei nove giocatori arrivati tra l’estate e il mercato invernale, con decisioni che dipenderanno dalle prestazioni offerte finora. Nessuno di loro è approdato a Firenze con l’intenzione di essere solo di passaggio , ma a due mesi dalla fine della stagione il borsino delle conferme presenta situazioni diverse. Alcuni hanno dimostrato di essere elementi chiave nel progetto di Palladino, mentre altri potrebbero non rientrare nei piani futuri del club.

Tra coloro che sembrano destinati a rimanere con certezza ci sono Robin Gosens, Michael Folorunsho e Nicolò Fagioli. Il tedesco è vicino al riscatto automatico, che scatterà dopo quattro partite giocate per almeno 60 minuti, mentre per Folorunsho la Fiorentina apprezza la sua duttilità e sarebbe già pronta a confermarlo. Anche Fagioli sembra destinato a restare: il suo acquisto diventerebbe obbligatorio in caso di qualificazione europea, ma il club potrebbe procedere anche se la squadra finisse sotto il settimo posto.