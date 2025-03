Gosens contro il suo passato. Nel frattempo si pensa al riscatto

Robin Gosens, dopo aver avuto non poche difficoltà nella sua esperienza all'Union Berlino, è rinato a Firenze; trasferimento che ha giovato, e non poco, anche alla squadra viola. Oggi Gosens dovrà fare i conti col suo passato, con l'Atalanta che lo ha visto scendere in campo ben 157 volte timbrando il cartellino in 27 occasioni.