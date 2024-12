Gosens avvertito, occhio a Conceicao. E il dato interessante su De Gea

Secondo quanto riporta Tuttosport, la Fiorentina, nonostante le ultime sconfitte, continua ad essere una squadra temibile soprattutto nelle rimesse, grazie alla qualità dell'attacco composto dall'ex bianconero Moise Kean e Albert Gudmundsson. L'ex genoano è molto pericolo per centrocampo e linee difensive avversarie per poi servire gioielli ai compagni o inserirsi lui stesso in porta. Attenzione però anche alle corsie esterne: Dodo e Gosens, abili corridori con il brasiliano anche utile in fase di costruzione. Per Gosens compito non facile quello di affrontare Francisco Conceição, capace di creare superiorità numerica.