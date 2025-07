Gli uomini di fiducia di Pioli: quanti ex Fiorentina

Andrea Tarozzi, infatti, è stato uno dei protagonisti della Viola targata Giovanni Trapattoni e i compagni di squadra non erano banali: su tutti Batistuta e Rui Costa, insieme a uno Coppa Italia nel 2001. Per 'Tarozzino', come lo chiamano affettuosamente nella sua Bologna, non è una novità essere la spalla dell'head coach, visto che tra Parma, Sampdoria e Monza ha ricoperto quel ruolo, facendo esperienze importanti. Evidentemente il feeling emiliano non è solo un aspetto geografico.

Ha indossato la maglia della Fiorentina anche Riccardo Taddei, ora collaboratore tecnico di Pioli. Centrocampista, classe 1980, talento cristallino, tocco della palla delizioso e delicato, come le sue ginocchia che lo hanno frenato quella che poteva essere una carriera diversa. Ma in panchina Taddei ha trovato il suo mondo, tornando dopo anni in un ambiente che conosce bene. Dicevamo ex viola. Gianmarco Pioli non è un ex, se non per osmosi, ma il suo legame con Firenze è ancora più profondo, visto che qui è nato nel 1992 quando babbo Stefano indossava il viola. Più di così. Lo scrive la Nazione.