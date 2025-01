Con 18 presenze in campionato e 4 in Conference League, Adli è stato costante, ma il recente calo nelle prestazioni ha evidenziato la sua importanza. Ora il franco-algerino si concentra sul recupero della miglior forma psico-fisica per tornare a essere il motore del gioco viola, come nei momenti migliori. Palladino e la Fiorentina attendono il ritorno del miglior Adli per rilanciare la squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.