Gestione poco efficace e troppa foga: Raffaele Palladino fa “mea culpa”

L'infortunio di Gudmundsson, entrato in campo per soli 19 minuti prima di uscire per una contusione, rappresenta un’ulteriore tegola per la Fiorentina. Palladino esprime rammarico per la sua mancanza di continuità, pur ribadendo la fiducia nel recupero del giocatore. Nonostante la sconfitta e le difficoltà evidenziate, il tecnico invita alla calma, definendo la partita come un semplice incidente di percorso e rifiutando di lasciarsi condizionare dalla classifica. Lo scrive il Corriere dello Sport.