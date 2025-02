Genoa, probabile formazione: c’è l’ex Badelj, attacco affidato a Pinamonti

Palladino l'ha definita "la partita più complicata dell'anno". Non solo per il valore dell'avversario, che con Vieira ha sicuramente svoltato, ma anche per il mercato aperto e le sue distrazioni. Al Franchi arriverà un Genoa agguerrito e voglioso di portare via punti pesanti per blindare una posizione di classifica tranquilla, con scelte accurate e mirate per portare a casa il risultato. Il tecnico francese potrà innanzitutto contare su recuperi importanti come Vitinha, Ekuban e Messias, anche se serve ancora tempo per vederli al meglio. Balotelli non ci sarà nemmeno per questa gara, con Pinamonti che avrà su di sé il peso dell'attacco. Tutti i quotidiani sono concordi: si va verso la riproposizione del 4-3-3, con Sabelli e Martin laterali e De Winter e Vasquez centrali davanti a Leali. A centrocampo spazio a Thorsby, l'ex Badelj e Frendrup: l'unico dubbio riguarda Masini, che secondo Tuttosport potrebbe prendere una maglia a centrocampo con Thosby spostato nei tre d'attacco. In avanti dovrebbero essere Zanoli e Miretti a supportare la punta.