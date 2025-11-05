Genoa-Fiorentina, Criscito si gioca il futuro: con i tre punti può rimanere

Mister che vince non si cambia. Il Genoa prosegue con la coppia formata da Mimmo Criscito e Roberto Murgita, protagonisti della prima vittoria stagionale nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tre punti pesantissimi e una prestazione di spessore che hanno fatto esultare i tantissimi tifosi rossoblù presenti allo stadio. Una conferma meritata per i due genoani doc, capaci di rivitalizzare un Grifone intraprendente e finalmente concreto sotto porta.