Genoa-Fiorentina, Criscito si gioca il futuro: con i tre punti può rimanere

Criscito e Murgita resteranno alla guida del Genoa almeno fino alla sfida con la Fiorentina al Ferraris
Mister che vince non si cambia. Il Genoa prosegue con la coppia formata da Mimmo Criscito e Roberto Murgita, protagonisti della prima vittoria stagionale nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tre punti pesantissimi e una prestazione di spessore che hanno fatto esultare i tantissimi tifosi rossoblù presenti allo stadio. Una conferma meritata per i due genoani doc, capaci di rivitalizzare un Grifone intraprendente e finalmente concreto sotto porta.

Da oggi pomeriggio inizierà la marcia di avvicinamento verso la gara con la Fiorentina, in programma domenica alle 15 al Ferraris. Criscito e Murgita resteranno in panchina almeno fino a quella data, con l’obiettivo di dare continuità al successo di lunedì e tentare il bis davanti al pubblico di casa.

Resta comunque aperto il discorso sul futuro della guida tecnica. In cima alla lista del nuovo direttore sportivo Diego Lopez ci sono ancora Paolo Vanoli e Daniele De Rossi, entrambi contattati nei giorni scorsi. La società, però, ha deciso di prendersi ancora un po’ di tempo prima di una decisione che avrà un peso determinante per il prosieguo della stagione, anche alla luce del “risiko panchine” che coinvolge anche la Fiorentina.

Attenzione infine alla terza via: se il Genoa dovesse ottenere un’altra vittoria convincente contro i viola, la conferma di Criscito — ex capitano con quasi 300 presenze in rossoblù — e Murgita potrebbe diventare una soluzione concreta e gradita al popolo del Grifone. Lo scrive il Corriere dello Sport

