La Gazzetta dello Sport si sofferma su Nicolò Fagioli. Il gol è un concentrato di bellezza, talento e caparbietà. T'aspetti Nico Paz e invece ecco la giocata spiazzante e vincente griffata dell'ex Juventus, protagonista molto più del dieci del Como in un pomeriggio denso di pioggia ma anche di soddisfazioni per la Fiorentina.
Gazzetta: “Ti aspetti Nico Paz e invece ecco la giocata di Fagioli”
La grande giocata di Nicolò Fagioli
Creatività argentina contro geometrie d'autore, la contesa questa volta la vince l'azzurro e non soltanto per la rete che ha stappato la partita: rimpallo fortunato, dribbling e tiro secco sul primo palo, così Fagioli ha festeggiato la prima rete stagionale in A alla cinquantesima presenza in maglia viola.
