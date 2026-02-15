Gazzetta: “Ti aspetti Nico Paz e invece ecco la giocata di Fagioli”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Nicolò Fagioli. Il gol è un concentrato di bellezza, talento e caparbietà. T'aspetti Nico Paz e invece ecco la giocata spiazzante e vincente griffata dell'ex Juventus, protagonista molto più del dieci del Como in un pomeriggio denso di pioggia ma anche di soddisfazioni per la Fiorentina.