Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Ti aspetti Nico Paz e invece ecco la giocata di Fagioli”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Ti aspetti Nico Paz e invece ecco la giocata di Fagioli”

Gazzetta: “Ti aspetti Nico Paz e invece ecco la giocata di Fagioli” - immagine 1
La grande giocata di Nicolò Fagioli
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Nicolò Fagioli. Il gol è un concentrato di bellezza, talento e caparbietà. T'aspetti Nico Paz e invece ecco la giocata spiazzante e vincente griffata dell'ex Juventus, protagonista molto più del dieci del Como in un pomeriggio denso di pioggia ma anche di soddisfazioni per la Fiorentina.

Creatività argentina contro geometrie d'autore, la contesa questa volta la vince l'azzurro e non soltanto per la rete che ha stappato la partita: rimpallo fortunato, dribbling e tiro secco sul primo palo, così Fagioli ha festeggiato la prima rete stagionale in A alla cinquantesima presenza in maglia viola.

Leggi anche
Polverosi: “Cadute e ruzzoloni. Fiorentina, così si gioca per salvarsi”
Cecchi: “La grande rivincita di Vanoli. Ha incartato il calcio di Fabregas”

© RIPRODUZIONE RISERVATA