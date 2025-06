Gazzetta svela lo staff del nuovo ct Gennaro Gattuso: c’è anche un ex viola

Lo staff di Gennaro Gattuso non è stato annunciato ieri e sarà presentato giovedì insieme al tecnico. I contratti degli uomini di Rino, però. come riporta La Gazzetta dello Sport , sono stati già tutti sistemati e firmati grazie al lavoro dell’avvocato della Figc, Giancarlo Viglione. Leonardo Bonucci è il volto più noto, ma in ordine di tempo è l’ultimo arrivato.

C'è ovviamente il vice Luigi Riccio , ex giocatore di Pistoiese, Ternana, Ancona, Piacenza e Sassuolo. Riccio e Gattuso hanno iniziato giovanissimi nel Perugia di Gaucci (Gigi è più grande di una manciata di giorni rispetto a Rino) e poi si sono trasferiti entrambi, grazie alla Bosman, ai Glasgow Rangers, nel 1997. Da lì in poi carriere divise, ma si capiscono con uno sguardo.

Gli altri

Il responsabile dei preparatori atletici sarà Bruno Giovanni Dominici, che era al Milan quando ancora Rino giocava e che poi l’ha affiancato durante l’esperienza con la Primavera rossonera. Da lì in poi sono stati sempre insieme. La parte atletica la cura anche Dino Tenderini, che come Dominici ha iniziato con il Gattuso allenatore dalle giovanili rossonere. I portieri saranno affidati a Roberto Perrone che Gattuso lo ha “incrociato” a Napoli e poi lo ha portato con sé a Valencia, Marsiglia e Spalato. Nello staff per lavorare con Donnarumma e gli altri estremi difensori azzurri ci sarà pure l'ex viola Cristiano Lupatelli che rientra tra i professionisti sotto contratto con il Club Italia: Gattuso ha dato il suo via libera per inserirlo nello staff. Il match analyst sarà Marco Sangermani che è con Ringhio dai tempi del Milan. Si aggiungerà agli altri match analyst Marco Mannucci, dal 2016 nel Club Italia e ora all’Europeo con l’Under 21, e Renato Baldi.