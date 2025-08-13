Viola News
Gazzetta sul rinnovo di Kean: "Ecco cosa serve per la fumata bianca"

Moise Kean sta vivendo a Firenze un anno fondamentale per la sua carriera, segnato dalla volontà di confermarsi ad altissimi livelli. Dopo una stagione da 19 gol in Serie A e altre reti importanti in competizioni internazionali e coppe, il giocatore si sente finalmente “a casa”, con la fiducia totale di società, allenatore e ambiente. Con l’arrivo di Stefano Pioli e l’obiettivo di lottare per un trofeo e la Champions League, il contributo realizzativo di Kean diventa imprescindibile.

Rispetto al passato, il percorso di crescita di Kean è evidente e la preparazione estiva ha mostrato un giocatore in grande forma, più avanti rispetto ai compagni di reparto. La sua forza fisica, unita a una maggiore tranquillità mentale, lo rende un attaccante esplosivo e determinante, capace di incidere in ogni partita. L’intesa con i compagni di reparto, come Gudmundsson e Dzeko, è ancora da perfezionare, ma il potenziale è alto e la squadra punta molto su di lui.

Al centro del progetto tecnico e del futuro viola, Kean sta anche discutendo con il suo agente, Alessandro Lucci, il rinnovo contrattuale con un adeguamento dell’ingaggio. Pur senza cifre precise al momento, la trattativa sembra ben avviata e l’accordo potrebbe dipendere molto dai bonus facilmente raggiungibili, sottolineando la volontà comune di proseguire insieme. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

