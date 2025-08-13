Gazzetta sul rinnovo di Kean: “Ecco cosa serve per la fumata bianca”

Moise Kean sta vivendo a Firenze un anno fondamentale per la sua carriera, segnato dalla volontà di confermarsi ad altissimi livelli. Dopo una stagione da 19 gol in Serie A e altre reti importanti in competizioni internazionali e coppe, il giocatore si sente finalmente “a casa”, con la fiducia totale di società, allenatore e ambiente. Con l’arrivo di Stefano Pioli e l’obiettivo di lottare per un trofeo e la Champions League, il contributo realizzativo di Kean diventa imprescindibile.

Rispetto al passato, il percorso di crescita di Kean è evidente e la preparazione estiva ha mostrato un giocatore in grande forma, più avanti rispetto ai compagni di reparto. La sua forza fisica, unita a una maggiore tranquillità mentale, lo rende un attaccante esplosivo e determinante, capace di incidere in ogni partita. L’intesa con i compagni di reparto, come Gudmundsson e Dzeko, è ancora da perfezionare, ma il potenziale è alto e la squadra punta molto su di lui.