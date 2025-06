Gazzetta su Viti: “Impensabile faccia il quinto centrale. Attenzione a Comuzzo”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato della Fiorentina. A due passi da Firenze la Viola ha preso due pezzi pregiati della squadra appena retrocessa in B. Appena tornato dall'Europeo Under 21 che ha visto l'Italia uscire ai quarti contro la Germania , il centrocampista offensivo Jacopo Fazzini farà il suo ingresso al Viola Park. Domani potrebbe diventare a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina. Che verserà all'Empoli nove milioni più uno di bonus. Un'operazione complessiva da 10 milioni di euro.

Presto arriverà anche il difensore classe 2002 Mattia Viti che è di proprietà del Nizza, ma ha giocato l'ultima stagione 33 volte con la maglia dell'Empoli. I suoi spazi li avrà. Questo presuppone che Moreno e Valentini andranno via, forse entrambi a Verona dove Valentini è già stato. Ma non è detto che non si riapra alla cessione di Comuzzo. Perché è impensabile che Viti faccia il quinto centrale.