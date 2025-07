Gazzetta su Sohm: c’è ancora distanza fra domanda e offerta

Movimenti di mercato a centrocampo in casa Fiorentina. Il club viola - scrive La Gazzetta dello Sport - cerca un incursore e Sohm può essere un nome. Giovedì i suoi intermediari sono stati avvistati al Viola Park, ma il vero accordo andrà trovato col Parma che ne detiene il cartellino e che chiede sui 18 milioni, mentre i viola non vorrebbero spendere più di 10-12. Alla fine della tournée in Inghilterra, il tecnico chiederà ai dirigenti d'intervenire dopo aver testato chi ha in casa.