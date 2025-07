La Fiorentina crede in Sabiri?

Abdelhamid Sabiri si era perso tra i prestiti in alcuni club arabi. Dal 31 gennaio 2023 è un calciatore viola, ma quella maglia ufficialmente non l'ha mai indossata.

Il talentuoso marocchino, portato in Italia dall'Ascoli, non ha mai del tutto convinto. E anche stavolta ha cominciato ad allenarsi con gli indesiderati. Un problema fisico di Albert Gudmundsson e la tenacia di volersi rilanciare hanno indotto Pioli a rimetterlo in gruppo, a regalargli minuti a Grosseto e con la Carrarese e a dargli un posto sul charter.