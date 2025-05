Gazzetta su Palladino: “Dubbi sulla sua riconferma, ma dal punto di vista umano…”

Pesa sui piani della Fiorentina l'eliminazione in Conference. Adesso si dovranno aprire diversi discorsi riguardo ai prestiti e non solo.

Pesa sui piani della Fiorentina l'eliminazione in Conference. Adesso si dovranno aprire diversi discorsi riguardo ai prestiti e non solo. Cosa faranno giocatori come Kean e Dodò senza Europa? (IL PUNTO). La Gazzetta dello Sport si sofferma anche sull'unica certezza della prossima stagione: Raffaele Palladino. Che entri nuovamente nel palcoscenico europeo attraverso il campionato oppure no, la Fiorentina ripartirà da lui.