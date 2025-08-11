Gazzetta su Mandragora: “Ballano 200mila euro. E attenzione a Vincenzo Italiano”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Rolando Mandragora

Redazione VN 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 09:17)

La Gazzetta dello Sportsi è soffermata sul centrocampo della Fiorentina. Per Mandragora le parti sono in contatto costante e continuano a parlare ma non c'è accordo.

L'ingaggio attuale è di circa 1,3, la nuova richiesta dell'entourage del giocatore è di 1,8 milioni e l'offerta di 1,6 quindi ballano 200 mila euro e nei prossimi giorni è atteso un incontro per trovare una soluzione che accontenti tutti. Mandragora a Firenze sta bene, ma piace anche a Vincenzo Italiano e il Bologna potrebbe cercare di accontentare sia il giocatore che la Fiorentina.

La distanza per il rinnovo in viola non sembra incolmabile, tuttavia non è stata azzerata e non è detto che lo sia perché c'è una fase di stallo con la necessità di fare dei passi in avanti. In quale modo lo dirà il tempo.