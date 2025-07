Gazzetta su Kean: “Si decide tra lunedì e martedì. E attenzione al Milan”

Dietro una calma solo apparente, il futuro di Moise Kean è entrato nella sua fase decisiva. Con l’addio imminente di Mateo Retegui al calcio europeo (l’attaccante è ormai promesso all’Al Qadsiah in Arabia Saudita), lo scenario per l’attaccante della Fiorentina è cambiato in modo significativo. Il mondo arabo, almeno per ora, non è nei piani del centravanti azzurro, che – con il suo entourage capitanato da Alessandro Lucci – ha deciso di non prendere in considerazione le proposte arrivate da quel mercato.