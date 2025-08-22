Gazzetta su Fazzini: “Grandi margini di crescita. Prima o poi sarà in Nazionale”

La Gazzetta dello Sportha analizzato tutti i talenti della Serie A. Parlando della Fiorentina di Stefano Pioli, si è soffermata su Niccolò Fazzini. Ecco il commento sull'ex Empoli:
Dicevano che all'Empoli fosse più forte di Baldanzi e in effetti Fazzini è cresciuto tanto, diventando uno dei pezzi pregiati dell'ultimo mercato. Non facilmente classificabile: diciamo un centrocampista offensivo elegante, bravo nelle incursioni e con il fiuto del gol. Un multiruolo. Quando Pioli non potrà schierare il tridente offensivo è probabile che ricorra a lui per equilibrare i reparti. I margini di crescita sono notevoli, prima o poi arriverà in Nazionale.
