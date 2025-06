Gazzetta su Dzeko: “Non sposterà gli equilibri, ma può essere un’opportunità”

Firenze l'ultima tappa per Edin Dzeko, (ma anche no) di una carriera che ha vissuto di inattese ripartenze e continue trasformazioni; sempre nel segno di una traccia ben visibile negli almanacchi: quella del gol.

Dzeko non ha mai smesso di segnare. La contabilità parla di 450 gol complessivi in carriera tra club e nazionale, ma a brillare di luce propria sono le ultime stoccate, l e quarantasei reti messe a referto nei due anni con il Fenerbahce, a dimostrazione del fatto che il nostro highlander - proprio quando l'età ne chiedeva conto - ha frenato davanti al viale del tramonto.

Alla Fiorentina Dzeko non sposterà gli equilibri, non è più in grado di farlo; ma porterà valore, qualità, esperienza. Non può essere un progetto, ma può rivelarsi un'opportunità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.