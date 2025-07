Gazzetta su Bernabé: “La Fiorentina può convincere il Parma grazie ai bonus”

Si studia la giusta offerta per Bernabé

Redazione VN 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 08:54)

Adrian Bernabé è il calciatore individuato per il ruolo di play. In realtà è un regista atipico che tuttavia, nelle idee del tecnico, è in grado di dare duttilità al reparto con pochi punti di riferimento, proprio come vorrebbe il nuovo allenatore.

A Pioli, Bernabé piace e la dirigenza farà il possibile per arrivarci, anche se l'ostacolo non manca. Il nodo principale è il prezzo dettato dal Parma, ovvero 20 milioni di euro, una cifra importante senza la quale il centrocampista non partirà. Non si tratta di una incedibilità totale, ma è un modo per dire che serve una (quasi) follia sul mercato da parte di chi volesse prenderlo. Al calciatore la destinazione Firenze è gradita, però ancora fra le due società non c'è stato un contatto vero e proprio.

Servirà un affondo nei prossimi giorni e ci sarà bisogno di un esborso di livello per alzare la qualità del centrocampo dove Stefano Pioli può già contare su Nicolò Fagioli (riscattato con obbligo alla conquista della Conference League), Jacopo Fazzini (appena acquistato) e Rolando Mandragora che merita un capitolo a parte. Quando la trattativa per Bernabé decollerà, i 20 milioni potrebbero essere raggiunti con dei bonus che nelle trattative stanno acquistando sempre maggiore importanza per arrivare alla conclusione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.