Gazzetta sprona la Fiorentina: “Il Betis è forte, ma la sfida è aperta”

Ora il Cagliari, il 27 aprile l'Empoli. Ma la grande attesa è per il primo maggio, data della gara d'andata contro il Betis

Lunedì il Cagliari in Sardegna, domenica 27 aprile l'Empoli al Franchi, ma la data cerchiata in rosso è quella del primo maggio, data della semifinale d'andata di Conference League: Betis-Fiorentina. Sfida difficile, ma, come ricorda La Gazzetta dello Sport, tutt'altro che impossibile visto che contro le grandi squadre i ragazzi di Raffaele Palladino danno il meglio di loro stessi. La rosea dà coraggio ai viola ricordando che la partita contro gli spagnoli è più che aperta.