La Gazzetta dello Sportha spiegato il motivo della forte virata da parte del Milan su De Winter, difensore del Genoa. Tare aveva nel mirino anche Pietro Comuzzo, ma l'affondo non è arrivato:
Gazzetta spiega: “Ecco perché il Milan non ha affondato per Comuzzo”
Il Milan prende De Winter. E Comuzzo?
Il nome di De Winter non è apparso sul taccuino di Tare ieri mattina e neppure sabato pomeriggio. Il Milan da tempo aveva verificato le opzioni Jegate a Leoni con il Parma e a Comuzzo con la Fiorentina, ma i costi elevati delle due operazioni hanno spinto il club a non affondare il colpo. Anche perché fino a pochi giorni fa i dirigenti rossoneri avevano la convinzione che il pacchetto dei centrali sarebbemimasto inalterato.
