Gazzetta spiega: “Ecco perché il Milan non ha affondato per Comuzzo”

Comuzzo
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportha spiegato il motivo della forte virata da parte del Milan su De Winter, difensore del Genoa. Tare aveva nel mirino anche Pietro Comuzzo, ma l'affondo non è arrivato: 

Il nome di De Winter non è apparso sul taccuino di Tare ieri mattina e neppure sabato pomeriggio. Il Milan da tempo aveva verificato le opzioni Jegate a Leoni con il Parma e a Comuzzo con la Fiorentina, ma i costi elevati delle due operazioni hanno spinto il club a non affondare il colpo. Anche perché fino a pochi giorni fa i dirigenti rossoneri avevano la convinzione che il pacchetto dei centrali sarebbemimasto inalterato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA