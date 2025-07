Gazzetta: “Separati malissimo, riuniti 6 anni dopo. Pioli-Fiorentina, ci siamo”

Il ritorno di Pioli a Firenze è molto più di un semplice cambio di panchina: è il riemergere di un legame profondo, segnato anche dal dramma della scomparsa di Davide Astori, vissuta in prima persona e con grande dignità dall'allenatore. Il suo modo di gestire quel momento difficilissimo ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria dei tifosi, diventando un simbolo di umanità e leadership. Tuttavia, il precedente rapporto con la Fiorentina si concluse amaramente nel 2019, dopo una rottura pubblica e polemica con la società dell’epoca, culminata con le sue dimissioni in risposta a critiche sulla sua professionalità e impegno.

Dopo quell'addio burrascoso, Pioli ha conosciuto una fase trionfale al Milan, dove ha vinto uno storico scudetto e riportato i rossoneri in alto in Europa, diventando il protagonista dello slogan "Pioli is on fire". Concluso anche il ciclo milanista e una breve esperienza in Arabia Saudita, oggi l’allenatore emiliano si rituffa in una nuova avventura italiana, accolto con affetto dalla Fiorentina, pronta a ripartire con lui dopo sei anni, con la speranza che il tempo abbia davvero curato tutte le ferite. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.