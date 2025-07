La Gazzetta: “Conversazione privata fra Gud e Pioli che rimane segreta”

Albert Gudmundsson trova il suo posizionamento ideale dietro la punta, da solo o in coppia. Comunque sulla trequarti. Può stare perfino più arretrato, a centrocampo, come mezzala di qualità. Sarà una Fiorentina con uno stile di gioco molto chiaro. È la promessa che ha fatto Pioli ai suoi giocatori.

C'è anche una conversazione privata fra Gud e Pioli che rimane segreta, ma che certamente ha soddisfatto entrambi. Abbracci e sorrisi raccontano di un feeling che può far nascere una grande stagione.

Avrà ancora la maglia numero 10 sulle spalle per far volare i suoi sogni. Come quelli che aveva fin da bambino e raccontati alla perfezione dalla Fiorentina attraverso una foto postata sui social. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.