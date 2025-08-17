Gazzetta: “Rinnovo Mandragora, si aspetta fine mercato. Caviglia sullo sfondo”

La Gazzetta dello Sportsi è soffermata sul centrocampo della Fiorentina. Se Fagioli e Sohm sono ormai due certezze, rimane da capire cosa accadrà per Mandragora che ha in ballo il rinnovo, ma è possibile che si vada alla fine della finestra di mercato anche perché la Fiorentina non ha fretta visto che c'è un'opzione fino al 2027, con 25 presenze da almeno 45 minuti nel 2025-26.