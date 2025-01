Gazzetta: “Quarta e Biraghi fatti fuori da Palladino. Il Viola Park scricchiola”

La Gazzetta dello Sport analizza il clima in casa Fiorentina. "Qualcosa al Viola Park sembra scricchiolare" scrive il noto quotidiano, riferendosi alla crisi che ha colpito la squadra di Raffaele Palladino. E non si parla solo di numeri, ma di gestione dei singoli. Da Pongracic a Gudmundsson , fino a Biraghi e Martinez Quarta.

Il croato, voluto e cercato da Palladino, non mette piede in campo e la Fiorentina ha speso 15 milioni per portarlo a Firenze. Mentre Gudmundsson sembra un vero e proprio caso. Troppi infortuni, minima resa. Poi c'è Colpani, che da Lecce non riesce a incidere. Beltran non segna più e Gosens, partito fortissimo, adesso è in calo.