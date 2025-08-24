Pioli si riaffaccia in quella serie A che gli mancava. E' andato a prendere i soldoni degli arabi. Ma un anno può bastare. Dimessosi Raffaele Palladino, la dirigenza che opera al Viola Park non ha avuto alcun dubbio.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Pioli torna dopo i soldoni arabi. Kean occhio, a Mina piace ballare”
La Gazzetta dello Sport presenta Cagliari-Fiorentina
Ha voluto lui che a Firenze è amato e con i calciatori sa trovare un feeling immediato. Oggi la gestione è tutto. E questo per Pioli, che allena da più di 20 anni e ha vinto uno scudetto col Milan proprio grazie alla capacità di tenere unito il gruppo, è il vero punto di forza. A Firenze si respira un bellissimo clima.
Pioli è partito forte nel playoff di Conference,ma per coltivare sogni di vera gloria serve macinare e correre in campionato. Oggi si comincia. Con Kean deciso a riprendere la griddy dance, ma che di fronte avrà l'ex compagno (all'Everton) Yerry Mina a cui ballare non dispiace affatto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
