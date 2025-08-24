Gazzetta: “Pioli torna dopo i soldoni arabi. Kean occhio, a Mina piace ballare”

Pioli si riaffaccia in quella serie A che gli mancava. E' andato a prendere i soldoni degli arabi. Ma un anno può bastare. Dimessosi Raffaele Palladino, la dirigenza che opera al Viola Park non ha avuto alcun dubbio.

Ha voluto lui che a Firenze è amato e con i calciatori sa trovare un feeling immediato. Oggi la gestione è tutto. E questo per Pioli, che allena da più di 20 anni e ha vinto uno scudetto col Milan proprio grazie alla capacità di tenere unito il gruppo, è il vero punto di forza. A Firenze si respira un bellissimo clima.