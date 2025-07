Gazzetta: “Pioli ha schierato tutti per capire la loro voglia di incidere”

Nel secondo tempo della prima amichevole stagionale, Stefano Pioli ha cambiato completamente la formazione iniziale, dando spazio agli altri 11 giocatori per testare la loro voglia di mettersi in mostra. La risposta è stata positiva: tutti hanno mostrato impegno e qualità. Parisi ha spinto con decisione, accentrandosi spesso, mentre Ndour si è distinto con una prestazione da attaccante puro. Bianco ha saputo gestire i ritmi del gioco, Fazzini ha impressionato per tecnica e visione, e Sottil ha confermato la sua energia sulla fascia destra.