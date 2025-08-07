La Fiorentina è alla ricerca di un vice Dodò data la non scontata conferma di Fortini per quel ruolo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il club gigliato, assieme a Bologna, Udinese e Parma, si è mosso per Alessandro Zanoli del Napoli. Il Bologna di Vincenzo Italiano sembra però in vantaggio avendo offerto 5 milioni. Il Napoli ne chiede 6.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Per il vice Dodo si guarda in casa Napoli. Ma il Bologna è in vantaggio”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Per il vice Dodo si guarda in casa Napoli. Ma il Bologna è in vantaggio”
La Fiorentina mette gli occhi in casa Napoli per il vice Dodò
© RIPRODUZIONE RISERVATA