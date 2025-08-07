Per il centrocampo la Fiorentina sembra aver trovato una quadra. Con la qualità di Fagioli, la fisicità del neo acquisto Sohm e la riscoperta di Ndour il reparto sta trovando la sua conformazione. A questi vanno poi aggiunti Richardson e Mandragora.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Nicolussi la priorità per il centrocampo. Piace un giovane scozzese”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Nicolussi la priorità per il centrocampo. Piace un giovane scozzese”
Situazione a centrocampo: se Mandragora viene ceduta si cerca l'alternativa
Solo nel caso di un'uscita la Fiorentina cercherebbero un altro centrocampista per completare il reparto. Nicolussi Caviglia è il nome che piace, ma dal Regno Unito spingono per Lennon Miller, diciottenne scozzese del Motherwell. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA