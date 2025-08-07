Gazzetta: “Nicolussi la priorità per il centrocampo. Piace un giovane scozzese”

Viola News
Situazione a centrocampo: se Mandragora viene ceduta si cerca l'alternativa
Per il centrocampo la Fiorentina sembra aver trovato una quadra. Con la qualità di Fagioli, la fisicità del neo acquisto Sohm e la riscoperta di Ndour il reparto sta trovando la sua conformazione. A questi vanno poi aggiunti Richardson e Mandragora.

Solo nel caso di un'uscita la Fiorentina cercherebbero un altro centrocampista per completare il reparto. Nicolussi Caviglia è il nome che piace, ma dal Regno Unito spingono per Lennon Miller, diciottenne scozzese del Motherwell. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

