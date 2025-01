Raffaele Palladino, scelto da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani per guidare il Monza nel 2022, affronta stasera la sua ex squadra e lo stadio che ha segnato l'inizio della sua carriera da allenatore di Serie A. Fu un’intuizione di Berlusconi e Galliani che Palladino ripagò con risultati significativi: 70 partite in A e 96 punti in due stagioni. Tuttavia, la scadenza del contratto e una serie di risultati negativi hanno segnato la fine del rapporto, con Palladino che ha deciso di non rinnovare e di accettare l'offerta della Fiorentina, considerata un'opzione più ambiziosa.