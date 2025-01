Gazzetta: oggi Gud costerebbe 28 milioni. Che delusioni dal mercato estivo!

Più che il mercato che verrà ora alla Fiorentina devono preoccuparsi di quello che è stato condotto in estate, ecco come prende forma l'analisi della Gazzetta dello Sport sull'attuale situazione in casa Fiorentina. Alcuni giocatori, presi per far la differenza, non stanno rispondendo alle attese. Dal 1° dicembre, cioè da quando Bove è uscito purtroppo di scena, la Viola non gioca come quando dominò la Roma con 5 gol, non lotta come dovrebbe, non è brillante, ha uomini fuori forma e fuori fase