Gazzetta: “Non sentirsi al centro dell’attenzione pesa molto a Beltran”

Lucas Beltran, dopo l'acquisto di Dzeko e l'arrivo di Fazzini, parte molto indietro nelle gerarchie del reparto offensivo. Si è anche parlato di un interessamento del Flamengo, ma il calciatore, costato a Rocco Commisso 12 milioni e mezzo di base fissa più bonus, non sarebbe estasiato dal trasferimento in Brasile.

Per Raffaele Palladino, a corto di attaccanti, oltre il totem Moise Kean, era un elemento fondamentale, soprattutto nella fase di non possesso e nel raccordo con la punta centrale. La porta non è la sua priorità: cinque gol in campionato nella passata stagione.

In questa non è partito fortissimo. Sicuramente non sentirsi al centro dell'attenzione gli pesa. Così come le voci che lo vogliono via dalla Viola da un momento all'altro. Ma Pioli lo testerà a fondo in questo tour inglese e poi si deciderà il da farsi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.