Gazzetta: “Mandragora, rinnovo in stallo. Il Bologna osserva interessato”

C'è ancora distanza tra l'offerta della Fiorentina e la richiesta di Rolando Mandragora. Il giocatore chiede 2 milioni annui, ma il club gigliato non crede che quella sia una cifra congrua. Nel frattempo si fa avanti il Bologna di Vincenzo Italiano. Il tecnico conosce molto bene il centrocampista che ha già avuto in viola e osserva interessato lo svilupparsi della trattativa di rinnovo.